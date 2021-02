Zorgen over carnaval: plannen voor illegale feestjes

Nieuwsover­zicht | Relschop­pers zetten 1000 euro op hoofd agent - Piemeltaar­ten­bak­ker Jolisa na kritiek weg bij moslimpar­tij

21:01 Waar de basisscholen volgende week weer open mogen en de lockdown tot 2 maart wordt verlengd, was er vandaag in Brabant ook ander nieuws. Mooi nieuws, in de vorm van een hele bijzondere geboorte in Uden. Maar ook weer over de relschoppers. Zo worden twee verdachten uit Breda vervolgd omdat ze opriepen twee agenten dood te schieten.