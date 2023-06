Zorgbestuurder Jan Roelofs neemt afscheid van ORO: ‘De cliënt gelukkig maken, is de sleutel voor de toekomst’

Podcast over de lessen van leven en werk van Hugo de Groot ruim 400 jaar na zijn beroemde ontsnap­ping

POEDEROIJEN - Jort Kelder heeft op Slot Loevestein het derde seizoen opgenomen van de podcast Grootspraak. De nieuwe serie staat in het teken van de tentoonstelling Monddood over politiek gevangenen, die tot februari 2024 te bezoeken is in voormalig staatsgevangenis in Poederoijen.