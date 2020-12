Zorg om snelle stijging coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen: ‘Planbare urgente operaties niet meer te garanderen’

Top 10: dit waren de culturele hoogtepun­ten van Brabant in (rampjaar) 2020

16:20 DEN BOSCH/BREDA/EINDHOVEN - 2020 was op cultureel gebied een rampjaar. In maart viel de culturele wereld vanwege het coronavirus stil en dat zou later nog twee keer gebeuren. Maar de cultuur bleek veerkrachtig. De kunstredacties van de drie Brabantse kranten zetten de hoogtepunten nog eens op een rij.