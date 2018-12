Zorg Brabant nu wel klaar voor de griepepidemie

Het werkt; de campagne om meer ziekenhuispersoneel te bewegen zich te laten inenten tegen griep. In vergelijking met de start op 1 oktober laten de eerste (onofficiële) resultaten een verdubbeling van het aantal vaccinaties zien, van 13 naar 26 procent. Dat is nog steeds laag, want pas bij 80 procent gaat het echt werken, maar het is een begin. Zegt woordvoerder Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), een van de partijen die de campagne zijn begonnen.

En mooi op tijd ook nog, want inmiddels is duidelijk dat we landelijk officieel in een griepepidemie zitten. Het aantal griepgevallen is nu 63 per 100.000 mensen. En de grens ligt bij 51 op de 100.000, aldus onderzoeksinstituut Nivel.

Venijnig

Terug naar de campagne, het motief is - naast het beschermen van kwetsbare patiënten - vooral ook de werkdruk. De zorgsector worstelt met tienduizenden vacatures. Tijdens de vorige venijnige griepepidemie die in november 2017 begon en pas eindigde in april van dit jaar, werd het nijpend. Het aantal patiënten steeg, terwijl veel artsen en verpleegkundigen zelf ook griep kregen.



Ook Brabantse ziekenhuizen werden niet gespaard, ze raakten overvol en moesten hier en daar patiënten op de gang neerzetten. Niet-spoedeisende operaties werden uitgesteld wegens gebrek aan personeel en ruimte. Verpleeghuizen hadden geen plek meer en thuiszorg was onvoldoende beschikbaar. Daarom ook nemen het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, Bernhoven in Uden en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg deel aan de vaccinatiecampagne van de NVZ.

Griepafdeling JBZ

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kan overigens wel terugkijken op goede ervaringen vorig jaar. Het ziekenhuis had op de Spoed Eisende Hulp een apparaat staan waarmee binnen een half uur kan worden bepaald of een patiënt influenza heeft. Die mensen konden zo nodig worden opgenomen op een speciaal hiervoor geopende griepafdeling. Daardoor werden andere afdelingen ontlast en kon verdere verspreiding van het griepvirus worden voorkomen. Het initiatief kreeg navolging in andere ziekenhuizen.



Verder is er in Brabant een regionaal plan opgesteld door de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB).

Dit om ervoor te zorgen dat tijdens de nieuwe griepepidemie de gehele acute zorgketen de handen ineen slaat om de zorg te waarborgen. Zo worden onder meer afspraken gemaakt met de verpleeg-, verzorgings- en thuiszorgsector. Via een WhatsApp groep houden de managers van de betrokken zorginstellingen elkaar op de hoogte van de situatie binnen de eigen organisatie. De Brabantse GHOR-bureau’s en de NAZB monitoren de stand van zaken in de hele regio. Woordvoerder Wim Pleunis van het ETZ: ,,Wij zijn hier blij mee, want het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat we mogelijke problemen niet enkel individueel kunnen oplossen.”

Overigens wordt gewerkt aan een uitgebreider en dus effectiever vaccin. Dat zal volgend jaar beschikbaar zijn.