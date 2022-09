Zoon neemt plaats op gliderstoel van zijn vader: ‘Monument al die jongens die niet terugkwamen’

Zijn zoon Chris Miller was maandag vanuit Engeland naar het Oorlogsmuseum in Overloon gekomen om even plaats te kunnen nemen op het pilotenstoeltje van de Glider waar zijn vader met zijn copiloot Tom Hollingsworth in had gevlogen. En zo te ervaren hoe dat moet hebben gevoeld.

De Horsa Glider in Overloon is de enige vrijwel complete ter wereld. Victor Miller was een van de weinige Gliderpiloten die alle drie de grote luchtlandingsmissies uit de Tweede Wereldoorlog vloog en overleefde. Na de verloren Slag om Arnhem bleef copiloot Tom Hollingsworth achter met een posttraumatische stressstoornis en werd niet lang daarna gedood in een krijgsgevangenkamp.

Verloofde

De glider is ‘Doreen’ gedoopt naar de verloofde en latere vrouw van Miller, ook zoals het 80 jaar geleden was. ,,Een monument voor mijn vader en Tom, en al die jongens die niet terugkwamen”, zei de geëmotioneerde Chris Miller.

Quote Een monument voor mijn vader en Tom, en al die jongens die niet terugkwa­men Chris Miller

Voor het eerst zittende op de plek van de piloot, zoals ooit zijn vader moet hebben gezeten op weg naar Arnhem, plaatste hij de originele foto van zijn moeder uit 1944 op het dashboard. Op de achterkant van de foto gaf Doreen haar Victor een duidelijke boodschap mee To keep next to your heart, Darling.

Originele merktekens

Het Oorlogsmuseum heeft ter ere van het unieke verhaal van Victor Miller en Tom Hollingsworth de Glider opgemaakt in de kleuren en merktekens zoals zij deze vlogen tijdens operatie Market Garden, met de naam van beide piloten bij de cockpit.

Na een lange omzwerving is deze glider door Richard Westmaas met behulp van vele andere partijen vanuit Engeland naar Overloon gehaald, waar deze de afgelopen jaren door hem minutieus is gerestaureerd. Steeds met gebruik van zo veel mogelijk originele onderdelen en zoals het er toen uit moet hebben gezien.

Volledig scherm Victor en Doreen Miller. © Theo Peeters