Zoon in Keldonk, zieke moeder (77) in een ziekenhuis in Emmen: ‘Dit doet zeer’

Ze was een dag of drie, vier ziek toen het op eigen kracht écht niet meer ging . Annie van der Heijden (77) uit Keldonk meldde zich vrijdag met haar man Toon (80) bij ziekenhuis Bernhoven in Uden. Nog even afwachten, was het advies. Na een heel slechte nacht, waarin ze niet kon eten en drinken, mocht de Keldonkse een dag later terugkomen bij het hospitaal.