Zonnestralen in West-Brabant: 'Lekker he, met zulk soort weer aan de pepernoten?'

De eerste stop is de Galderse meren. Het is nog maar vroeg, toch liggen de eerste vakantiehouders al op hun strandlakens. Zo ook Petra Peeters uit Sprundel. “Normaal liggen we hier in de herfst niet nee. Al zei ik net wel tegen Amanda (Uijtdehaag, red.) dat mijn zoon vandaag jarig is en dat het wel vaker lekker weer is dan.”

Uijtdehaag: “Normaal gaan we naar het bos met de honden, maar als het zulk lekker weer is gaan we lekker hier zitten. Straks gaan we weer verder, lopen we hier nog een rondje en dan naar huis. Lekker he, met zulk soort weer aan de pepernoten?”, zegt ze, terwijl dochter Floor in de zak pepernoten grabbelt.

Volledig scherm Een hoop zonnestralen op recordbrekende herfstdag. © Hayte Hugo

Mastbos

Volledig scherm Ad en Carin de Jonge uit Zierikzee. © Hayte Hugo Terwijl de herfstbladeren van het Mastbos naar beneden dwarrelen, lopen de wandelaars er met korte mouwen round. Zo ook Ad en Carin de Jonge uit Zierikzee. “Wij gaan nooit naar het strand, dat laten we aan de toeristen”, zegt Ad.



“Liever gaan we ergens anders naar toe, zoals hier het Mastbos. Het is superleuk, een goed aangegeven route, heerlijk. We gaan straks nog Breda in om lekker te lunchen, dat doen we natuurlijk op het terras.”

Intratuin Halsteren

Het is een gek gezicht. Winkelend publiek dat in korte broek of zomerjurk langs een enorme kerstman de besneeuwde ingang van de Intratuin binnengaat.

De kerstshow is er afgelopen weekend geopend en ondanks de warmte van vandaag, heeft bedrijfsleider Jan Willem Ages niets te klagen over de drukte. "Als het een paar graden koeler was geweest, was het vast drukker. Toch valt de opkomst van vandaag zeker niet tegen. Ik zie aardig wat boodschappenwagentjes met kerstspullen voorbij komen."

Volledig scherm De Intratuin in Halsteren. © Hayte Hugo

Markt Roosendaal

Op de markt in Roosendaal is het begin van de middag vrij rustig. De terrassen zijn half gevuld, voornamelijk door opa's en oma's met hun kleinkinderen.