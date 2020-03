‘Zonne grote vuurbal’ is meteoor, inslag waarschijnlijk in Duitsland

,,We kunnen bevestigen dat het om een meteoriet gaat, maar verder onderzoek moet uitwijzen waar hij precies terechtgekomen is en of we brokstukken kunnen verwachten”, aldus Joost Hartman, voorzitter van de werkgroep meteoren bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Op het moment van schrijven hebben 165 mensen de lichtflits waargenomen. De meeste mensen zagen de flits in Nederland, maar ook in België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn meldingen gemaakt. Volgens Hartman is de meteoriet bij de oosterburen ingeslagen. ,, Aan de hand van een trajectberekening kunnen we vaststellen welke baan de meteoor afgelegd heeft. Waarschijnlijk is die baan geëindigd boven het noorden van het Ruhrgebied, tussen Bocholt en Duisburg.”

Bijzonder fenomeen

Dat zo veel Nederlandse mensen de meteoor gezien hebben, is best bijzonder. Op wereldschaal is een waarneming als deze niet heel zeldzaam, maar dat ligt anders voor Nederland. Ook Wout Nordt, voorzitter van de Dr. Anton Philips Sterrenwacht in Eindhoven, baalt ervan dat hij het fenomeen niet zelf gezien heeft. ,,Je ziet op internet dat veel mensen verschillende vormen en kleuren hebben waargenomen. Ook rapporteert men verschillende niveaus in helderheid van de vuurbal. Ik had het zelf ook wel willen zien, maar als je al in bed ligt is dat niet zo makkelijk.”

De kans dat daadwerkelijk brokstukken worden gevonden in Duitsland is klein. Het gebied waar de ruimtesteen mogelijk is ingeslagen, kan enkele hectare groot zijn. Daarnaast is het de vraag hoe groot de meteoor is, en of hij in het water terechtgekomen is. ,,De komende dagen wordt onderzocht waar de meteoor precies ingeslagen is. Maar omdat we al weten dat dit waarschijnlijk boven Duitsland gebeurd is, ligt het initiatief bij de Duitsers.”