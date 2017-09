Zonderlingen met rare automobielen, eerste automobilisten West-Brabant nu in beeld

Neem de textielhandelaar Michel Fontijn, in Bergen op Zoom. Die is er in 1901 zelfs landelijk gezien al snel bij met kenteken 190. De koopman heeft een flink warenhuis aan de Grote Markt. Een moderne ondernemer voor die tijd. Fontijn plaatst advertenties in regionale kranten én bezit dus als eerste Bergenaar een auto. Een Gelria, van bedroevende makelij. Om naar Zeeuws klanten te mogen rijden, dient de handelaar in die tijd nog een apart provinciaal kenteken aan te vragen. Hij krijgt het bordje Z-12, waarvoor Fontijn dus onderweg moet stoppen om te verhangen. Een ander, niet zo praktisch dingetje is dat het Nederlandse fabrikaat al na twintig kilometer zo warm loopt, dat hij eerst een half uur moet afkoelen. Koopman Fontijn stapt van ellende al na één jaar over op een beter tweedehandsje, een vierpersoons De Dion Bouton uit het verre Amsterdam.



In dezelfde jaren maakt in Roosendaal de industrieel Johannes Verheijen, later nog even wethouder, de blitz met een Vivinus. Redelijk degelijk, gebouwd in Brussel. Verheijen laat zich quasi nonchalant, lezend naast zijn voiture fotograferen terwijl de plaatselijke garagehouder Emile Lemmens met een medewerker de limousine klaarmaakt voor vertrek. Er moet nog een band gewisseld worden van het exemplaar dat er al een beetje meer als een automobiel uitziet dan een veredelde paardenkar. Als Verheijen deze Vivinus later van de hand doet, belandt die in het koetshuis van de Roosendaalse suikerfabrikant Victor de Caritat de Peruzzis.