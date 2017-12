Zonder rijbewijs met 180 kilometer per uur over spekgladde A58 scheuren: 'Levensgevaarlijk'

Veel kaartjes The Prodigy in 013 gedumpt op Ticketswap: 'Wij durven de reis niet aan'

11:13 TILBURG - Veel mensen zien het niet zitten om vanavond in de sneeuw naar het concert van The Prodigy in Tilburg te gaan. Liefhebbers van de populaire danceact bieden dan ook voor relatief lage prijzen hun kaartje aan.