Zonder publiek zoeken de ijshockeyer, vechtsporter en voetballer de motivatie bij zichzelf: ‘Ik voelde me helemaal zen’

Het is de dag na hét weerzien tussen de voetbalfans van Willem II en hun spelers. Uitgerekend in de cruciale degradatiederby tegen RKC Waalwijk was er gisteren voor het eerst in acht maanden weer een beperkt aantal supporters welkom in het Koning Willem II-stadion. Zoals het vanavond de beurt is aan PSV, dat FC Groningen ontvangt.