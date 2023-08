Zonder echt verleden als studentenstad viert Helmond gewoon ook introweek: ‘Elkaar, school en stad leren kennen’

met video Auto slaat door botsing meermaals over de kop op A65 bij Ber­kel-En­schot: vrouw gewond

BERKEL-ENSCHOT - Een automobiliste is in de nacht van woensdag op donderdag met haar auto van de A65 gevlogen bij Berkel-Enschot. De wagen sloeg met hoge snelheid over de kop. De vrouw werd met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.