Zomerse temperaturen maken geen einde aan corona

Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat zomerse temperaturen de komende maanden zorgen voor het einde van de verspreiding het coronavirus. Dat zeggen zowel de deskundigen van het RIVM als immunoloog Jurjen Tel, die verbonden is aan de Technische Universiteit in Eindhoven. ,,Als je in de zomer in het gezicht wordt geproest door iemand die het virus bij zich draagt, kun je gewoon besmet worden", geeft Tel aan.