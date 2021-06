Zomers weer slaat om in regen en onweer, KNMI geeft code geel af

Nieuwsover­zicht | Boosheid om hoge entree­prijs waterpark - Hier staat de flitspaal die voor meeste boetes zorgt

1 juni Honderden mensen zijn opgelicht door een deurbelbedrijf uit Waalwijk. Ze bestelden een ‘slimme deurbel’, maar kregen hun product na betaling nooit opgestuurd. De 38-jarige eigenaar van het bedrijf is aangehouden. Volgens de recherche liepen er zeshonderd aangiften tegen hem. En in Eindhoven staat de flitspaal die in Brabant voor de meeste boetes zorgt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.