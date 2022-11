Zoektocht naar Silvana Heber (36) richt zich op bosgebied tussen Vessem en Veldhoven, nog geen lichaam gevonden

Topdrukte op Brabantse wegen door irritant rijgedrag: ‘De sukkel die van rijstrook wisselt, maakt het alleen maar erger’

BREDA - Automobilisten die snel even voor je in het gat duiken tijdens een file. Of bestuurders die juist sloom optrekken of veel te vroeg remmen. Filerijden kan zeer ergerlijk zijn en laten de Brabantse wegen nou net de drukste ochtendspits van het jaar achter de rug hebben. ,,Veel bestuurders begrijpen helaas nog niet hoe je het beste in een file rijdt”, verklaart verkeersexpert Ruud Hornman.

17 november