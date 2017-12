Zoektocht naar 1.900 verhalen over bezetting en dood

Wie kent nog het verhaal van Rinus van den Boogaard, de verzetsstrijder uit Steenbergen, die eind 1944 sneuvelt bij een vuurgevecht met de Duitsers op de Vloeiweide bij Rijsbergen?

Of de ongelofelijke geschiedenis van Engelandvaarder Sjef Adriaansen uit Woensdrecht, die na allerlei omzwervingen uiteindelijk in Brabant wordt verraden en op Dolle Dinsdag wordt vermoord door de nazi’s?

Of het verhaal van Anton Brejaart, de ambtenaar die in 1944 in het gemeentehuis van Raamsdonksveer plompverloren door het hoofd wordt geschoten door een Nederlandse collaborateur?

1.900 verhalen

Bijna 1.900 Brabantse militairen en verzetsstrijders zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en alle daaropvolgende militaire conflicten gesneuveld. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch wil al die slachtoffers een gezicht geven, maar ook het verhaal vertellen wat daarbij hoort.

Het doel is om in het najaar van 2019 een digitale eregalerij voor alle omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers te presenteren. Dat is 75 jaar na de bevrijding van Brabant.

Het gaat overigens niet alleen om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook militairen die in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens verschillende VN- en NAVO-missies zijn gesneuveld worden opgenomen in de eregalerij.

Het BHIC heeft de namen van 1.900 oorlogsslachtoffers op een rij gezet. Geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum en andere informatie uit openbare bronnen zijn bekend, maar foto’s en vooral verhalen ontbreken vaak. Dáár zijn de Bossche historici dan ook naar op zoek.

Vaders, zoons, broers en vrienden

Daarbij roepen ze de hulp in van nabestaanden en betrokkenen. ,,We willen niet alleen de namen herdenken, maar ook de mensen daarachter. Want het waren op de eerste plaats vaders, zoons, broers en vrienden die plotseling aan het leven zijn ontrukt. Velen van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden. Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal wordt verteld, hoe heldhaftig of bescheiden ook.’’, aldus Margot America van het BHIC.

Wie meer kan vertellen over de mensen die op www.brabantsegesneuvelden.nl staan, wordt gevraagd om contact op te nemen met het BHIC in Den Bosch.

West-Brabantse gezichten en verhalen uit de eregalerij van het BIHC

Rinus van den Boogaard, gedood op de Vloeiweide

Volledig scherm Rinus van den Boogaard © BHIC Rinus wordt geboren op 16 april 1922 in Steenbergen. Hij werkt als kapper en samen met zijn oudere broer Jacobus zet hij zich tijdens de Duitse bezetting in voor het verzet. Ze sluiten zich aan bij de Ordedienst (OD). Die heeft als taak de orde te handhaven in Nederland zodra de Duitse bezetter is verdreven.

Op 4 september 1944 melden de broers zich met vijf vrijwilligers in het huis van boswachter Neefs op de Vloeiweide bij Rijsbergen. Als het geallieerde geschut vlak over de grens in België al hoorbaar is, wordt daar onder leiding van OD’er Paul Windhausen uit Breda een tijdelijke radiopost opgezet om de optrekkende bevrijders te ondersteunen. Ook wordt er een afwerpterrein aangewezen waar geallieerde vliegtuigen wapens en materiaal kunnen droppen.

Met vijftien anderen gaan Rinus en Jacobus onderdeel uitmaken van de bewakingsploeg voor dit terrein. De groep loopt ook in de omgeving patrouille en is slechts licht bewapend, in de verwachting dat de geallieerden al over enkele uren zouden arriveren.

De opmars stokt

Juist op dat ogenblik stokt de geallieerde opmars. De aanvoerroutes door België zijn te lang geworden en de troepen uitgeput. In de streek rond de Vloeiweide wordt het met de dag gevaarlijker door de komst van Duitse eenheden die eerder voor de geallieerden waren weggevlucht en nu standhouden.

Uiteindelijk wordt de radiopost ontdekt. Op 4 oktober 1944 volgt een gewelddadige inval in de boswachterswoning. Rinus komt in het vuurgevecht om het leven op 22-jarige leeftijd. Ook Paul Windhausen, vier andere leden van de OD en vier leden van de familie Neefs worden gedood.

Broer Jacobus wordt de volgende dag met zeven metgezellen geëxecuteerd op de Schietheide in het Mastbos bij Ginneken.

Sjef Adriaansen, geheim agent, gefusilleerd op Dolle Dinsdag

Volledig scherm Sjef Adriaansen © BHIC Sjef Adriaansen wordt op 9 juni 1919 in Woensdrecht geboren. In 1939 wordt hij dienstplichtig wachtmeester van de cavalerie. Tijdens de bezetting treedt hij toe tot de marechaussee.

Als de leiding naar zijn idee Duitsgezind wordt, zoekt hij naar mogelijkheden om actief aan het verzet deel te nemen. Met drie reisgenoten steekt hij in februari 1942 bij Putte de grens over om het neutrale Zwitserland te bereiken. Daar komen ze in contact met een cadet van de Koninklijke Militaire Academie. Met hem ondernemen ze een moeizame tocht naar de Spaanse havenstad Cádiz. Vanuit Spanje reist de groep via Curaçao naar Canada, waar Sjef zich bij de Prinses Irene Brigade aansluit.

In juni 1943 wordt hij met een troepentransportschip naar het Verenigd Koninkrijk gebracht. Daar meldt hij zich in Londen voor het Bureau Inlichtingen (BI), waar hij tot geheim agent wordt opgeleid. Zijn reis van Woensdrecht naar Londen heeft in totaal zestien maanden geduurd.

Gedropt bij Rijsbergen

In de nacht van 10 op 11 januari 1944 wordt hij met Harm Steen gedropt bij Rijsbergen. Vandaar ondernemen ze een nachtelijke tocht naar hun contactadres in Princenhage, bij de familie Van Nunen. Via deze familie komt Sjef in contact met molenaar Van de Reijt uit Princenhage. Vanuit die molen onderhoudt hij contact met de Engelsen. Meer dan een half jaar lang fungeert hij zo per radio als contactman tussen het verzet in West-Brabant en het Bureau Inlichtingen in Londen.

Door regelmatig van verblijfplaats te veranderen blijft Sjef onvindbaar voor de Duitsers. Maar op 14 juli 1944 is zijn geluk op. Hij wordt verraden en in Hoeven gearresteerd. Op 5 september 1944, Dolle Dinsdag, wordt hij in kamp Vught gefusilleerd. Sjef is dan 25 jaar oud.

Anton Brejaart, slachtoffer van onverbiddelijk en bruut geweld

Volledig scherm Anton Brejaart © BHIC Anton Brejaart wordt geboren op 20 juli 1889 in Breda. Als hij zijn toekomstige vrouw Catharina Staps leert kennen, verhuist hij naar haar woonplaats Raamsdonksveer. Van daaruit werkt hij als ambtenaar op het gemeentehuis van het naburige Raamsdonk.

Anton staat bekend als een ietwat stijve, teruggetrokken man, maar is ijverig en vriendelijk. Aan één kant is hij slechthorend. Anton en Catharina krijgen twee kinderen die allebei al op jonge leeftijd komen te overlijden. Door dit verlies raakt Anton nog verder in zichzelf gekeerd.

Tijdens de bezetting worden in het gemeentehuis regelmatig passieve vormen van verzet gepleegd. Opdrachten van de bezetter worden zo beperkt mogelijk uitgevoerd en sommige ambtenaren houden zich verborgen door uit het raam te springen als de Duitse autoriteiten met nieuwe eisen langskomen.

Op 22 augustus 1944 laat waarnemend burgemeester De Jong de Duitsers schriftelijk weten geen arbeidskrachten aan te zullen wijzen voor de aanleg van verdedigingswerken bij Keizersveer.

Een dag later komt een furieuze Duitse Feldwebel, Jozef Geesink, verhaal halen op het gemeentehuis. In de hal treft hij Anton aan, die de kamer van de secretarie uitloopt met papieren voor een huwelijksaangifte.

Met veel lawaai vraagt Jozef waar hij de burgemeester kan vinden. Anton loopt de Duitser voorbij zonder te reageren. Hij is slechthorend en hoort hem niet of hij probeert hem te negeren.

Geen discussie

Zonder verdere discussie grijpt Geesink Anton bij de arm, draait hem ruw om en schiet hem door het voorhoofd. Hij wordt direct naar het Sint-Theresiaziekenhuis afgevoerd, maar overlijdt later die dag op 55-jarige leeftijd.

De moord laat een diepe indruk achter in Raamsdonksveer. Anton leek de laatste te zijn die zo’n gewelddadige reactie over zich af kon roepen.

Na de oorlog verklaart Geesink voor de rechter uit noodweer te hebben gehandeld. Brejaart zou hem fysiek hebben bedreigd. De rechter vindt dat ongeloofwaardig en veroordeeld de Duitser tot zes jaar cel.