Zoektocht Havoc naar stabiliteit in de eerste divisie

Havoc kan zich richten op het spelen van nacompetitie. Directe handhaving in de eerste divisie is na de nederlaag van zaterdag een schier onmogelijke missie.

De minieme kans op rechtstreekse handhaving in de eerste divisie ziet Havoc zaterdagavond in de eerste set al verder slinken. Die gaat namelijk verloren tegen concurrent Activia 2, waardoor die ploeg dit seizoen alvast niet meer in te halen is. De Hapse volleybalsters kunnen alleen nog voorbij Utrecht 2. Dat gat is echter negen punten en er zijn maximaal tien punten te verdienen in de laatste twee competitieduels.

Quote Het team is nog niet altijd in staat om tactische opdrachten uit te voeren. Jo Rullens, Trainer Havoc

In de eigen, volgepakte, sporthal herpakt Havoc zich redelijk tegen rivaal Activia, maar het team van coach Jo Rullens kan niet voorkomen dat de bezoekers uit Sint Anthonis er met de winst vandoor gaan: 2-3 (2-25, 25-21, 25-20, 21-25, 10-15)

Het doel is nu zo goed als helder: de ploeg zal zich naar alle waarschijnlijkheid eind april via nacompetitieduels moeten handhaven. Toch wil middenaanvaller Anne van Bergen van geen opgeven weten. ,,Maar het wordt inderdaad lastig”, geeft ook zij toe.

Kwaliteit genoeg

Toch, echte zorgen zijn er niet in Haps. Het team heeft kwaliteit genoeg voor de eerste divisie, zo laat het ook in de voor het publiek aantrekkelijke wedstrijd tegen Activia zien. Op de tribune zit, onder leiding van de regionale volleybalgoeroe Adrie Noij, een groepje liefhebbers, die niets begrijpt van de lage positie van Havoc op de ranglijst.

Met Van Bergen als wapen op ‘midden’ (inclusief een gevaarlijke omloopbal), Sanne van den Bogaart als spelverdeler en vooral ook veel knap verdedigingswerk onder aanvoering van de stabiele libero Lobke Arts (met de bliksemsnelle Van den Boogaart vaak als ‘extra’ libero), laat Havoc bij vlagen sterk volleybal zien.

Niet stabiel genoeg

Maar bij vlagen blijft het, zoals ook te zien is tegen Activia. ,,Die wisselvalligheid zit ons dit seizoen dwars”, geeft Rullens toe. ,,In mijn visie is de verdediging belangrijk en dat gaat ook goed. Maar het team is nog niet altijd in staat om tactische opdrachten uit te voeren.”

En dan zijn er soms nog slordigheden, zoals de vijf servicefouten die de ploeg de eerste set kosten. ,,We hebben dit seizoen een vernieuwde ploeg, met een nieuwe trainer”, legt Van Bergen uit. ,,Wat dat betreft zijn we nog steeds aan het wennen. Daardoor zijn we denk ik nog niet stabiel genoeg.”

Oproep op sociale media

Los van wat er in de degradatiestrijd gebeurt, gaat Havoc na de zomer een zelfde traject in. Coach Rullens neemt afscheid, en zeker is dat de ploeg versterking nodig heeft. Op sociale media deed Havoc afgelopen week een oproep voor nieuwe speelsters.

Nu bestaat het team uit een sterke Hapse kern: zo speelt de 26-jarige Van Bergen al twaalf seizoenen in het eerste en libero Arts (25) al elf. Maar Van den Bogaart komt bijvoorbeeld uit Zeeland, diagonaal Sharon de Vet uit Druten en passer-loper Sanne Beurskens uit Horst.

Quote We hopen dat we er een paar spelers bij kunnen vinden Anne van Bergen, Middenaanvaller Havoc

De Vet gaat een jaar studeren in Amerika en de jongste speler van het team, de 18-jarige Hapse midden Suze van der Poel, zit sinds februari in Maastricht op school en gaat dat komend seizoen niet meer combineren met volleybal bij Havoc.

,,En we hebben überhaupt maar één spelverdeler”, stelt Van Bergen. ,,We hopen dat we er een paar spelers bij kunnen vinden. Daarom is het ook zo belangrijk dat we in de eerste divisie blijven. We kunnen dat niveau aan, maar dan zijn we ook aantrekkelijker voor versterkingen.”

