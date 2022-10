Zo ziet de opvolger van het spookslot in de Efteling eruit: ‘Thrillride die nog nergens is gebouwd’

Kaartje Nergens steeg het aantal verkeerson­ge­val­len in een jaar zo sterk als in Brabant, zo zit het in jouw gemeente

Nergens in Nederland steeg het aantal verkeersongevallen zo sterk als in Brabant. In 2021 werden er bijna 17.000 ongevallen gemeld, een toename van 19 procent. Vooral in Geertruidenberg, Dongen en Oisterwijk was het vorig jaar oppassen geblazen op de weg.

26 oktober