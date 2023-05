Zo zag de Zeskamp eruit in Grave, pardon: Escharen

Kunst gemaakt door artificial intelligen­ce… is dat wel echt kunst? ‘AI kan inspiratie­bron zijn’

OSS - In expositieruimte K26 aan de Kruisstraat in Oss werd zondag de tentoonstelling What’s happened? geopend. Een kunstinstallatie die volledig is gebaseerd op artificial intelligence (AI). Maar als iets met AI is gemaakt, kun je het dan wel kunst noemen?