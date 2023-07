Zo wonen 54 jonge vluchtelingen op ‘mini-azc’ Boschvoort in Sint-Oedenrode

Brand op industrie­ter­rein Ekkersrijt in Son en Breugel, het blussen gaat nog wel even duren

SON EN BREUGEL - Op industrieterrein Ekkersrijt in Son en Breugel is zondag aan het begin van de middag een brand ontstaan. De brandweer schaalde al snel op naar middelbrand. De brand is ontstaan in het bedrijf Remondis Recycling.