Zo viert bekend Brabant kerst: Sam Feldt krijgt bezoek en laatste show voor OG3NE

‘Rob Scheepers checkt uit’: bekijk de nieuwjaars­con­fe­ren­ce op 2 januari live op bndestem.nl

24 december Via BN DeStem is op donderdag 2 januari 2020 de nieuwjaarsconference van Rob Scheepers live te zien. De voorstelling die hij van acht tot half tien ‘s avonds geeft in het Parktheater in Eindhoven, wordt live gestreamd. Abonnees van deze site kunnen gratis kijken. Inloggen kan via bndestem.nl/inloggen.