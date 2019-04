Zo vieren Ruud en Olcay hun prille liefde in Rome en Rico vraagt zijn volgers om kledingadvies

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Zou Jeroen van Koningsbrugge met nieuwe muziek bezig zijn? Hij post een mysterieuze foto van zijn bezoekje bij producer John Sonneveld. Kunnen wij hier iets uit opmaken?

Goede vrienden die samen lekker een hapje eten. Oud PSV’er Memphis Depay en Georginio Wijnaldum treffen elkaar in Lyon en hebben elkaar overduidelijk gemist.

Dezelfde tattoo hebben en dan ook nog speciaal voor Krezip! Jacqueline Govaert is er maar wat trots op en showt dat samen met haar ‘Krezip-zusje’. Mooi plaatje hoor.

Ruud de Wild is jarig en dat viert hij met zijn kersverse vriendin Olcay Gulsen in Rome. En zo te zien aan het bijschrift is Olcay van plan nog heel lang bij haar Ruud te blijven.

Als er iemand niet schroomt om plaatjes van zijn auto te delen, dan is het wel DJ La Fuente.

Hij heeft kledingadvies nodig, dus of wij die even kunnen geven? Rico Verhoeven draagt een roze jasje maar is niet helemaal zeker van zijn zaak. Wat denken jullie?

Wat is zanger Vinzzent toch voor iets spannends aan het doen? Hij gaat 100 meter de lucht in om zijn liedje te zingen. Of toch niet...?

Binnenkort kan iedereen die dat wil in Den Bosch alles over make-up en haar leren van de enige echte stylist: Mari van de Ven. Op 20 mei gaat de Mari Academy van start.

Een shoot in de straten van Londen. Dat is toch de natuurlijke habitat van Lonneke Nooteboom. Grote zonnebril op en gaan!

Het is alweer bijna Moederdag. Altijd weer een moment waarop je denkt ‘wat moet ik nu toch weer geven'. Schrijfster Esther Verhoef springt slim in op die moeilijke vraag door een aardige actie te doen.

Over Londen én over boeken gesproken: Raymond van de Klundert combineert beide. Hij gaat in Londen vragen beantwoorden over zijn debuutboek ‘Love life’.

Wauw Beertje van Beers! Ze poseert sexy voor een raam waardoor het je misschien niet direct opvalt dat daar een Eiffeltoren staat. Of in ieder geval een soort van....ze is namelijk in Las Vegas. Maar haar glimmende bh is natuurlijk ook veel mooier.