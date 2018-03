Zo verandert de Spoorzone Tilburg in de komende tien jaar

TILBURG - Hoe ziet de Spoorzone in Tilburg er over tien jaar uit? Niemand die het echt weet, maar aan de hand van de nieuwe stedenbouwkundige visie schetsen Bogdan & Van Broeck Architecten toch een concreet beeld waar het naar toe gaat.

Gebruikers van de vele nieuwe gebouwen die er de komende jaren moeten verrijzen zijn er nog niet, er is meestal nog geen architect aan te pas gekomen. Maar de torentjes en bouwblokken geven tot op zekere hoogte toch de werkelijkheid weer: dit moeten de gemeente en betrokken partijen (VolkerWessels, Van Wijnen Groep) realiseren om uit de grondkosten (samen een slordige 136 miljoen euro) te komen.

De gemeente dekte in 2016 al een tekort van 22,2 miljoen euro af nadat ze besloot veel erfgoed van de voormalige werkplaats toch te behouden. Dat wordt nu juist als belangrijkste kracht gezien van het gebied. Maar behoudt het ook in de toekomst de prominente plek die het volgens de gemeente verdient?

Volledig scherm Het huidige beeld van de Smederijtuin. © Stephan Jongerius

Bekeken vanuit de huidige situatie leveren die nieuwe beelden soms behoorlijke verrassingen op. De impressie helemaal boven bijvoorbeeld is van de Smederijtuin waar het in de zomer zo relaxed toeven kan zijn. De persoon in kwestie staat met zijn rug naar de nieuwbouw van MindLabs. De Boemel? Die is er (normaal gesproken) nog steeds in 2028, maar uiterst links net niet te zien op de impressie. Prominent in beeld zijn nog wel Club Smederij en RAW, al worden ze behoorlijk overvleugeld door nieuwe torentjes.

De gemeente mikt erop dat daar straks bedrijven zitten die op het succes van MindLabs afkomen. ,,De architectuur moet wel ingetogen zijn, want vooral het erfgoed moet in beeld blijven", stelt wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone). Verderop zitten op de langere termijn voor dit gebied - door de gemeente herdoopt in 'd'n Atteljee - nog (woon)torens van 60 en 90 meter hoog in de pen.

Zoekplaatje

Ook even zoeken is de impressie vanuit het zogeheten Lumenplantsoen. Lumenplantsoen? Dat is dat parkje in Theresia aan de Caloriestraat. Nog even staat daar die gesloten doos van de grondsanering van het voormalige GEB-terrein. Maar die verdwijnt binnenkort, dan wordt het vergroend en heringericht. Nu nog ziet er dat zo uit:

Volledig scherm Zicht op het station vanuit het Lumenplantsoen met links de achterzijde van het Deprezgebouw aan de Lange Nieuwstraat. © Stephan Jongerius

In 2028 - maar zeer waarschijnlijk veel eerder - echter vult de 120 meter hoge woontoren Clarissenhof-2 prominent het beeld (zie hieronder). Voor dat imposante gebouw zie je de in groen ingepakte parkeergarage. Tussen deze garage en het vroegere stoomketel- en machinefabriekje van Deprez is nog net een punt van het kroepoekdak van het station zichtbaar.

Volledig scherm Lopend in het Lumenplantsoen in Theresia, richting station. © Bogdan & Van Broeck Architecten

Verdwenen

In omgekeerde richting is het plaatje in één oogopslag helder. Van onder het kroepoekdak kijkt deze dame over het nieuwe Burgemeester Stekelenburgplein. Rechts plan-T en woongebouw de Brabander, frontaal Clarissenhof-2. Tussendoor blijft nog net het Deprez-gbouw zichtbaar. Het trafostation van de Pnem - op de nominatie voor gemeentelijk monument - echter is verdwenen achter een van die nieuwe bouwblokken aan de Burgemeester Brokxlaan.

Volledig scherm Vanonder het kroepoekdak richting Theresia. © Bogdan & Van Broeck Architecten

Rank

Om die Clarissentoren kan straks niemand heen. Vanuit elke hoek springt-ie straks in het oog. Een 'plaat' vanuit het station en Theresia, maar rank als je hem ziet vanaf het NS-plein. De Theresiazone rechts krijgt geen stadswoningen, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar middelhoge bouwblokken. De gemeente ziet hier een mix van wonen en werken. Als we wethouder De Vries mogen geloven staat een aantal bedrijven al te trappelen om 'met eigen smoel' ook een plekje te krijgen in de Spoorzone.

Volledig scherm Vanuit het NS-plein over de Burgemeester Brokxlaan. © Bogdan & Van Broeck Architecten

Aan de zuidkant (links) van de Burgemeester Brokxlaan mengen de bestaande gebouwen van bijvoorbeeld de Hall of Fame zich met nieuwe bouwblokken. Het idee van de stedenbouwkundigen is om die nieuwe gebouwen soms wat terug te laten springen en soms juist wat naar voren te laten komen. Ze kragen dan soms ook over het trottoir heen. Zo bieden ze voetgangers beschutting, maar het idee is ook om de racebaan die de Brokxlaan nu vaak is (foto onder) wat intiemer en vriendelijker te maken. Voortschrijdend inzicht heet dat.

Volledig scherm De 'racebaan' van de Burgemeester Brokxlaan moet intiemer worden. © Stephan Jongerius

Mix

In omgekeerde rijrichting van de Burgemeester Brokxlaan domineert nu het kale terrein van het tijdelijke busstation (rechts) nog vooral het beeld. Dit gebied is nu voor de helft in handen van de Van Wijnen Groep (het dichtst tegen het Burgemeester Stekelenburgplein) en deels van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling. Deze partijen studeren nu voor de middellange termijn op een mix van wonen/werken en maatschappelijke functies als onderwijs.

Volledig scherm De Burgemeester Brokxlaan gezien vanuit de Gasthuisring, met links zorgcentrum Joannes Zwijsen. © Stephan Jongerius

Dat moet in 2018 resulteren in iets wat lijkt op de onderstaande impressie. De Clarissentoren is vanuit deze hoek net wat minder rank, woongebouw de Brabander aan het Burgemeester Stekelenburgplein komt centraal in het blikveld. Maar dominant zijn ook de bouwblokken die aan de weg en vooral bij EVE aan het Stekelenburgplein kunnen gaan verrijzen. Daarbij valt de Houtloods (links midden) toch behoorlijk in het niet.