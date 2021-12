Zo stemt Brabant op de Top 2000: Guus Meeuwis, Abba en Michael Jackson hier veel populairder

Vanaf 25 december wordt de lijst der lijsten uitgezonden tot en met 31 december middernacht. Queen heerst weer als vanouds in de Top 2000. Maar ook Danny Vera scoort in vrijwel alle gemeentes nog altijd ongekend goed. In Brabant staat hij met zijn nummer uit 2019 wél bovenaan.

Er is nog een artiest die vergeleken met de landelijke stemming opvallend hoog staat. Wie kan het ook anders zijn dan Guus Meeuwis. Opvallend is dat hij met zijn nummer Brabant in de top 5 staat. Landelijk staat het op 83. De Tilburgse artiest staat zelfs acht keer in de Top 2000.

Volledig scherm Zo stemde Brabant in de Top 2000. © NPO2

Brabanders vinden Mama Mia van Abba, Beat it van Michael Jackson, Mia van Gorki en de Peel in Brand van Rowwen Hèze opvallend veel leuker dan de rest van het land. Deze nummers scoren veel beter in deze provincie.

Rob Kemps uit Best scoort met zijn Links Rechts van zijn act Snollebollekes ook veel beter in Brabant. In deze provincie staat hij op plek 393, landelijk op 732.

Volledig scherm Opvallend stemgedrag in Brabant. © NPO2

Klappen voor Marco Borsato

Landelijk is er een pijnlijk verlies voor Marco Borsato. Tijdens de stemweek was van een aangifte tegen Marco Borsato nog geen sprake, maar de berichten over grensoverschrijdend gedrag hebben bijgedragen aan de verdere daling in de Top 2000. Vorig jaar al gaf de zanger bij vrijwel elk van zijn twaalf individuele nummers honderden plaatsen prijs en die trend zet zich voort. Borsato heeft nu nog negen liedjes over en verliest opnieuw fiks terrein. In de bovenste helft van de lijst heeft de zanger nog twee noteringen, Dochters (224) blijkt het bestendigst.

Op de site van NPO2 kan je zien hoe jouw gemeente heeft gestemd. Hieronder staan de top 10-lijsten van Tilburg, Breda en Eindhoven.

Volledig scherm Top 10 Top 2000 Tilburg © NPO2

Volledig scherm Top 10 Top 2000 Breda © NPO2

Volledig scherm Top 10 Top 2000 Eindhoven © NPO2



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.