Zo stemde bekend Brabant op de laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen

Brabanders zijn woensdag nog een laatste keer naar de stembus gegaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maandag en dinsdag kon ook al in een aantal stembureau's een stem worden uitgebracht. Hier zie je alle foto's, tweets en verhalen over de laatste verkiezingsdag, tot het sluiten van de stembussen om 21.00 uur.

Stemmen kon in één Brabantse plaats al heel vroeg. In Breda stonden kiezers al om 05.15 uur op het station om het stemhokje in te duiken. Vanaf 07.30 uur kon ook in andere gemeenten worden gestemd en regende het beelden van bekende Brabantse politici die hun stem uitbrachten.

De Bredase burgemeester Paul Depla bracht zijn stem uit in poppodium Mezz, één van de 91 stemlokalen in de gemeente. Joyce Vermue, de burgemeester van Zundert, ging op haar fiets naar het drive-through stembureau. Dat deed ze niet alleen: kinderburgemeester Max Gommers fietste achter haar aan. Zelf stemmen mocht hij door zijn jonge leeftijd niet.

Ook de Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft gestemd. Dat doet hij voor de laatste keer als burgervader van de lichtstad: vorig jaar maakte hij bekend na september stopt als burgemeester. Jorritsma zei woensdag te hopen op een hogere opkomst dan vier jaar geleden: ,,Geen 46 maar 64 procent opkomst. En dat is eigenlijk nog bedroevend.”

Volledig scherm Burgemeester Jorritsma van de gemeente Eindhoven is vandaag gaan stemmen in het stadhuis waar diverse stemlokalen zijn ingericht. © Juan Vrijdag / DCI Media

Volledig scherm De Zundertse burgemeester Joyce Vermue brengt haar stem uit op de fiets met kinderburgemeester Max Gommers. © Pix4Profs-Ron Magielse

Landelijke kopstukken uit Brabant stemmen

Ook landelijke kopstukken met roots in Brabant vervulden woensdag hun democratische plicht. Lilian Marijnissen maakte een vakje rood in haar woonplaats Oss, waar ze zelf jarenlang in de gemeenteraad heeft gezeten. Haar formulier stopte ze op basisschool De Korenaer in de stembus.

Jesse Klaver woont niet meer in Brabant, maar komt er oorspronkelijk wel vandaan. De geboren Roosendaler bracht woensdagochtend zijn stem uit voor de Haagse gemeenteraad. De voormalige 50Plus-leider Henk Krol zal zich niet laten zien in één van de 59 stembureaus in Eindhoven. Hij is positief getest op corona en moet in isolatie.

Bijzondere stemlocaties

Woensdag waren er niet alleen bekende stemmers, maar ook bijzondere stemlocaties. Zo kon de muziekliefhebber in Tilburg een stem laten horen in Poppodium 013. Dierenvrienden konden terecht in de safaribus van Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Na afloop kregen kiezers meteen een kaartje om de dieren van dichtbij te bekijken.

Volledig scherm Stemmen in een safaribus bij Safaripark de Beekse Bergen. In ruil voor hun stempas kregen stemmers een gratis toegangskaart en een uitrijkaart. © ANP



