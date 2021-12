Zo slecht doorge­krast dat het tóch te lezen is: gemeente lekt per ongeluk persoonlijke info

Uden is opzichtig in de fout gegaan in een Wob-zaak, waarbij openbaarmaking van documenten over de Maashorst was gevraagd. Persoonsgegevens en opmerkingen die de gemeente had willen weglaten, werden doorgekrast met een slechte viltstift en bleven zo leesbaar.