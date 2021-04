Zo luxe woonde Johan Vlemmix, eigenaar laat oude landhuis compleet strippen

Gemeenten bezoeken 60 ‘spookhui­zen’ in regio: diverse misstanden

26 april CUIJK - Woningen waar niemand woont, maar waar toch iemand woont. De gemeenten in de regio zijn de afgelopen weken op zoek gegaan naar dergelijke ‘spookbewoning’. In de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, Uden en Landerd zijn in totaal zestig woningen bezocht.