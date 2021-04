Zo leuk en lief is zo’n wasbeer helemaal niet, dier heeft boom in Vught nog niet verlaten

Geen terugloop in het aantal leden: Gloria Atletiek blijft grote vis tussen de kleintjes

2 april In Baarle-Nassau zijn ze trots op hun atletiekvereniging. Terecht, vind voorzitter Frans van Gestel. Naast de letterlijke grenzen in deze enclavegemeente durft de club ook over andere grenzen heen te stappen. Creativiteit en innovatie zijn onderdeel van het DNA van de club. Mede hierdoor is het ledenbestand ondanks een dik jaar corona nog steeds boven de 300.