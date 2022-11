Zo kijken we uit naar WK in Qatar: 'Volledig boycotten’ tot ‘met schaamte voor de buis tóch kijken’

update+video Vrouw (81) aangehou­den na worsteling waarbij patiënte (78) om het leven kwam in JBZ

DEN BOSCH - Een 78-jarige patiënte uit Vught is in de nacht van woensdag op donderdag overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op de verpleegafdeling geriatrie. Dat gebeurde bij een worsteling met een 81-jarige patiënte. Zij is aangehouden in het ziekenhuis.

3 november