Zo keek de familie Mutsaers naar Herrie in de Druiventros: 'Mijn man voelt zich voor gek gezet'

BERKEL-ENSCHOT - In de RTL-serie 'Herrie in de Druiventros' gaat de familie Mutsaers uit Berkel-Enschot volledig voor schut. De grote finale die woensdagavond werd uitgezonden trok bijna 800.000 kijkers. ,,Ik lig er niet wakker van, wat ze knippen en plakken”, zei dochter Janny in november in een interview met het Brabants Dagblad. Daarin blikken zij en haar man Rob terug op de tijd waarin de camera's hen volgden.

'Herrie in de Druiventros' is totaal valse televisie, Hilversum op z'n gluiperigst. Je hoeft geen enkele kennis van achtergronden te hebben om te zien dat het format is bedoeld om de hoofdrolspelers voor gek te zetten, zodat de zogenaamde hulpverleners zich volop kunnen profileren als nationale held.

Huilend van ellende?

Volledig scherm Meneer Reimers en Herman den Blijker voor De Druiventros. © rtl Die hulpverleners zijn de bekende tv-kok Herman den Blijker, een enorm, kaal heerschap, wiens postuur extra gewicht krijgt door een buik waar een volle vrachtwagen frikadellen in verdwenen lijkt te zijn, een man ook om wie je kunt lachen, vooropgesteld dat je van schijtlollige humor houdt.



De assistent is een kleurloze, oudere man die zijn uiterlijk van peper en zout probeert op te krikken met buitenissige jasjes en ronduit aanstellerige brillen, die hem helaas meteen het uiterlijk verlenen van een tweederangs artiest. Dat is 'meneer' Reimers, verondersteld horecakenner.



Het is de bedoeling dat wij, de kijkers, geloven dat de familie Mutsaers van het noodlijdende hotel-restaurant de Druiventros in Berkel-Enschot zich huilend van ellende tot Den Blijker en meneer Reimers heeft gewend, die de familie vervolgens een tijdje van hun sublieme inzichten laten meeprofiteren, zodat er binnen de kortste keren weer een gezond bedrijf staat. Maar niets is wat het lijkt bij deze RTL-serie, ook dit niet.

'Hilversum' las erover in de krant

Janny vertelt het vrolijk: niet zij heeft RTL of Den Blijker gebeld, het ging andersom. ,,Vorig jaar hadden we een groot verhaal in het Brabants Dagblad toen we hotel de Postelse Hoeve overnamen. Dat hebben ze in Hilversum gelezen. In januari kwamen hier ineens twee man binnen, even later vijf man en voor we het wisten zaten we in Amsterdam aan de lunch bij Medialane, van Iris van den Ende, de dochter van Joop, die in een paar jaar tijd een bedrijf heeft opgebouwd van meer dan 100 man personeel.”

Medialane doet dus de productie van het programma dat aan RTL werd verkocht. Wat we zien: een gedateerd, zeg gerust ernstig verwaarloosd hotel met allerlei rare huurders, donkere gangen, kamers vol oude meuk, kapotte stopcontacten, vochtige plafonds, een keuken uit het jaar nul, dit alles bestierd door een familie die min of meer achterlijk te noemen valt. Zo worden ze in elk geval in beeld gebracht, geholpen door staaltjes superieure montage.

Helemaal geen verlopen schuur

Als je gaat kijken, blijkt hotel de Druiventros helemaal niet de verlopen schuur te zijn die RTL suggereert, maar eerder een degelijk, schoon, saai, ouderwets driesterren familiehotel. En de familie Mutsaers heeft ook geen last van verstandelijke beperkingen, in elk geval dochter Janny niet. Janny Mutsaers is een vlotgebekte zakenvrouw, met een wat zangerig accent. Als je je ogen dicht doet, hoor je Roy Donders praten.



,,We zijn er lachend ingestapt. We zijn geen noodlijdend bedrijf. Vorig jaar hebben we de Postelse Hoeve overgenomen, evenals de fitnessclub hier in huis, met 1300 leden, en deze zomer hebben we voor 650.000 euro geïnvesteerd in de zalen, grotendeels met eigen middelen.''

Volledig scherm Het personeel van De Druiventros, met in het midden voorop Janny. © Dolph Cantrijn

Quote Toen kwamen zij binnen, boos. Ja, dan ga ik keihard zitten lachen. Janny Mutsaers

Je werd in de eerste aflevering als scholieren naast elkaar achter tafeltjes gezet om je vervolgens gênant te laten beledigen door de heren kenners vanwege jullie vermeende dubbele agenda.

Janny: ,,Het was een soort schoolbankje, ja. Toen kwamen zij binnen, boos. Ja, dan ga ik keihard zitten lachen. Ach, als ze daarmee denken meer kijkcijfers te halen..."

Dat is dus de deal: zij de kijkcijfers, jullie de publiciteit.

,,Nee. Wij willen wel investeren, maar op onze manier. Zij doen de productie, wij betalen de verbouwing. Maar nu weet straks heel Nederland dat er verbouwd is, anders niet.''

Je was teleurgesteld over je eigen dialect, maar daar is toch weinig mis mee?

,,Er zijn mensen over begonnen op Twitter en Facebook. Die vonden het schandalig dat wij werden ondertiteld en meneer Reimers en meneer Den Blijker niet.''

Quote Het is allemaal spel, om kijkcijfers te trekken Je vindt niet dat je voor gek staat?

,,Ik heb er geen last van, mijn man wel. Dat is tv. Ik lig er niet wakker van, wat ze knippen en plakken. Ik weet wat ze hebben gefilmd, niet wat ze uitzenden. Het is allemaal spel, om kijkcijfers te trekken. En aan dat spel doe je mee of doe je niet mee. Ja, ik denk dat ik er de volgende keer weer in trap, haha. Ik hoor nu ook dat mensen het belachelijk vinden dat ik met mijn kinderen zit te ontbijten in het restaurant. Dat zet ik heel gemakkelijk van me af. Mijn man niet. 'Zullen we boven gaan ontbijten?' Ben je gek! Dan moet ik boodschappen gaan doen, de tafel dekken, afruimen, afwassen. Hartstikke veel werk. 's Avonds wel, dan halen we eten uit de keuken en nemen dat mee naar boven. Dan hebben we drie kwartier voor onszelf. Ik moet wel zeggen dat alles onder een vergrootglas is komen liggen door die televisie. Je ziet ook hoe je eigen leven in elkaar steekt. En dat is best ook wel bizar.''

Bizar? Je haalt een tarotlezer binnen!

,,Dat is ook al anders gegaan. Ze wilden opnamen maken op de Tilburgse kermis. Ik zei: 'Dan gaan we altijd naar een waarzegger.' En ik bel hem nog een of twee keer per jaar op, wil ik weten hoe het met carnaval gaat lopen. Daar kan ik me dan aan vasthouden. Als ik er maar rustig van word, alles beter dan tien slaappillen of een fles whisky. Dus hebben ze die man vervolgens in mijn vakantie naar het hotel laten komen, onder het mom dat-ie niet op de kermis stond. In augustus nog eens, alleen voor mij, zogenaamd omdat het eerdere filmmateriaal niet goed was. En nu zie je hem ineens op televisie in de serie dat hij onze financiële adviseur is.”

,,Ik lig er van in een deuk, maar mijn man vindt het echt zwaar voor lul. Ik zeg: 'Wat maakt het uit als er op die manier 100.000 mensen meer naar ons kijken!' Als iemand niet snapt dat ik deze tent niet kan runnen met een waarzegger... Dat is toch om keihard te lachen!''

Quote Ik lig er van in een deuk, maar mijn man vindt het echt zwaar voor lul

'Wat moeite mee'

Haar man Rob komt er even bij. ,,Ja, ik heb er wat moeite mee. Er zijn zat punten die voor verbetering vatbaar zijn in het hotel, maar het beeld dat wordt geschetst, klopt niet.'' Janny troost: ,,Mensen zeggen: 'We hadden gisteren een verjaardagsfeestje, we hebben het de hele avond over jullie gehad.' Wanneer krijg je dat nou voor elkaar? Allemaal reclame!''