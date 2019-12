Zo houd je het gezellig met kerst

update Vijf verdachten Bossche groepsver­krach­ting weer cel in na oproep, één van hen opgepakt voor openlijke geweldple­ging

21 december DEN BOSCH - Een van de verdachten die weer de cel in moeten in de Bossche groepsverkrachtingszaak, is gisteren opgepakt voor openlijke geweldpleging in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie (OM) liet zaterdagmiddag weten dat de andere verdachten zich nog niet gemeld hadden, maar in de twee uur erna deden zij dit alsnog. Zij gaan de cel in.