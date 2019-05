Zo houd je de beruchte buxusmot uit je tuin: ‘Je kunt het beste je buxus wegdoen’

Het is weer mei en dat betekent dat de eerste buxusmotten zich weer laten zien. De rupsen van de nachtvlinders staan er om bekend dat ze buxushagen op hoog tempo kapot vreten. De laatste jaren komen de motten steeds vaker voor. Wat moet je doen als je een mooie buxushaag hebt die je wil beschermen? “Het enige wat écht werkt, is je buxus gewoon wegdoen”, vertelt Roy van Grunsven van de Vlinderstichting.

De Buxusmot, oorspronkelijk afkomstig uit Azië, is een ‘invasieve exoot’. Dat wil zeggen dat ze van nature niet in ons land voorkomen en hier gekomen zijn door menselijk handelen. Ze hebben hier geen natuurlijke vijanden. ,,Daardoor zien we dat de aantallen de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen en dat ze op steeds meer plekken in ons land te vinden zijn”, aldus Van Grunsven. ,,Koolmezen hebben ontdekt dat ze eetbaar zijn, maar bij aantallen als die van vorige zomer is dat een druppel op een gloeiende plaat.”

De eerste meldingen van mensen die rupsen in hun buxushaag hebben gevonden komen al binnen bij de Vlinderstichting, vertelt Van Grunsven: ,,Waarschijnlijk zijn het er eind mei nog veel meer. We verwachten weer flinke aantallen te zien. Al zou het zomaar kunnen dat het komend jaar in Brabant iets stabiliseert. Ik denk dat veel mensen het daar al hebben opgegeven en hun buxussen hebben opgeruimd.”

Maar wat doe je als je een mooie buxushaag hebt die je graag wil houden en beschermen? Dan kun je beter geen gif gebruiken. Ook al werkt het wel, je maakt het probleem alleen maar erger, legt Van Grunsven uit: ,,Je vergiftigt de rupsen, die dan door de koolmezen aan hun jongen worden gevoerd. Die jonge vogeltjes overleven dat niet. Daardoor zijn er weer minder koolmezen, waardoor er weer meer rupsen blijven leven. Zo maak je de vicieuze cirkel alleen maar erger.”

Wat moet je dan wel doen? "Je mag je klaarmaken voor een arbeidsintensief klusje", lacht Van Grunsven. ,,Het beste kun je de poppen en rupsen met de hand uit de struiken halen. Daarna spuit je de plant af met een hoge druk spuit. Dan ben je voor even van de buxusmot af." Maar dit is een tijdelijke oplossing, die je meerder malen moet herhalen om te voorkomen dat de mot terugkomt.

