Zo herdenkt Brabant 4 mei als we dat niet samen kunnen doen

Op de gedenkplaats in Helvoirt is door het organiserende 4-mei-comité een groot bloemstuk geplaatst. Om 18.00 uur vanavond is er nog een kranslegging door de gemeente in stilte.

Volledig scherm Herdenkplaats Helvoirt © Bart Meesters

Soberder en ingetogener dan dit jaar is de Dodenherdenking in de gemeente Bergeijk nog nooit geweest. Voor het eerst werd ook in Riethoven een krans gelegd bij het vorig jaar onthulde oorlogsmonument.

Gezamenlijk stilstaan bij degenen die het leven lieten tijdens de Tweede Wereldoorlog zit er dit jaar niet in tijdens de Nationale Dodenherdenking. Om de overledenen 75 jaar nadat Nederland werd bevrijdt toch te kunnen herdenken, legden de zeven comités van Den Bosch, Empel, Kruisstraat, Rosmalen, Nuland, Vinkel en Engelen vanmorgen een krans bij hun herdenkingsmonument.

Volledig scherm In Nuland wordt een krans gelegd bij het herdenkingsmonument. © Gemeente Den Bosch

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra heeft maandagmorgen een herdenkingskrans gelegd bij het oorlogsmonument tussen Bladel en Netersel. De gedenksteen is onlangs aangepast.

Volledig scherm De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra legde maandagmorgen een krans bij het oorlogsmonument tussen Bladel en Netersel. © .

Zonder publiek hebben burgemeester Maarten Houben en jeugdburgemeester Luuk van den Nieuwenhuijzen maandagochtend een krans gelegd bij het herdenkingsmonument aan het Bevrijdingsplein in Nuenen. Nuenen was een van de weinige plaatsen die op 4 mei geen aandacht schenkt aan de nationale dodenherdenking. In plaats daarvan worden oorlogsslachtoffers jaarlijks rond 21 september herdacht. Op die datum werd Nuenen in 1944 bevrijd.

Volledig scherm Dodenherdenking Nuenen © Miriam Van Den Nieuwenhof

Burgemeester Van de Velde-de Wilde van Tholen houdt, voorafgaande de Nationale Herdenking, haar toespraak op Omroep Tholen. Ook legt zij met wethouder Hoek een krans namens het gemeentebestuur van Tholen.