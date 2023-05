‘Zo gek: ik ben wél in de Sint Pieter in Rome geweest maar nog nooit in de toren van Handel’

Open en bloot coke snuiven op de dansvloer: de ‘knaldrang’ van jongeren kent geen grenzen meer

TILBURG/DEN BOSCH – Vroeger gebeurde het ook al in het uitgaansleven: stiekem een snuif coke of een pilletje pakken op de wc. Maar sinds het einde van de coronapandemie zien Brabantse horecabazen dat jongeren hun drugs open en bloot op de dansvloer gebruiken. Ook stappers zelf zeggen dat drugsgebruik meer genormaliseerd is tijdens het uitgaan. ,,Er wordt letterlijk overal gesnoven.”