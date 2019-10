Zó gedenk ik mijn dierbaren: ‘Ik kus elke avond die urn drie keer’

An van der Smissen (75, Breda)

Wie herdenkt u?



,,Mijn ouders. Pa overleed in 1979, ma in 2001, vlak voor kerst. De euro was er bijna, dat weet ik nog goed.‘’



Wat betekenden zij voor u?



,,Er is zoveel gebeurd sindsdien, daar denk ik vaak aan. Dat ze niet eens meer mee heeft mogen maken dat ik kleinkinderen kreeg.‘’



Hoe herdenkt u?



,,Al die jaren kom ik elke week bij hun graf. Beetje opruimen, plantjes verzorgen. Ik zorg er altijd voor dat er chrysanten staan. Die vaas moet gevuld zijn, anders halen ze hem gewoon weg.‘’



Waarom op die manier?



,,Ik word hier gewoon naartoe getrokken, ik vind er rust bij. Als je ouder wordt, moet je steeds meer mensen missen. Maar ja, het leven gaat gewoon door.''