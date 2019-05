ZLTO-voorman vreest dat varkens moeten worden geruimd na actie in Boxtel: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

,,Dit kan niet, dit willen we niet en dit mag nooit meer gebeuren”, aldus de topman van de boerenorganisatie. Bens maakt zich grote zorgen over het welzijn van de dieren. ,,Dit veroorzaakt veel onrust onder de dieren en de boeren, maar nog veel erger is het gevaar op mogelijke ziektes.”

Bens wijst er op dat in grote delen van Europa de Afrikaanse varkenspest heerst en dat de actievoerders de ziekte zomaar kunnen verspreiden. ,,Varkensboeren doen alles om besmettingen buiten de deur houden met schone laarzen, kleding en sluizen en dan komen er in een keer mensen binnen uit ik weet niet waar. Dit is volstrekt onverantwoord. We maken ons hele grote zorgen.”

Wellicht geruimd

De boerenvoorman heeft al geluiden opgevangen dat er uit voorzorg wellicht geruimd zou moeten worden. Bens: ,,En dat zou wel een heel erg trieste balans zijn van deze actie.”