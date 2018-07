ZLTO daagt provincie voor rechter: 'Brabantse familiebedrijven komen klem te zitten'

Onhaalbaar, onbetaalbaar en oneerlijk. Brabantse familiebedrijven komen klem te zitten. Met andermaal grote woorden kondigde boerenorganisatie ZLTO woensdag tijdens een persconferentie aan een rechtszaak te starten tegen het milieubeleid van de provincie. Die besloot vorig jaar dat stallen al per 2022 aan strengere eisen moeten voldoen; zes jaar eerder dan in het verleden al was afgesproken. Dat zorgt ervoor dat veel boeren gedwongen worden tot forse investeringen op korte termijn. Terwijl de technieken die voor verbetering moeten zorgen nog niet in alle gevallen beschikbaar zijn. ,,Een sociale ramp op het platteland tekent zich af. Alleen zien we de gevolgen pas over vijftien jaar", voorspelt ZLTO-voorman Hans Huijbers.

Forse uitspraken deed de boerenorganisatie sinds het besluit van juli 2017 geleden al meer. Toch heeft het dus een jaar geduurd voordat de ZLTO naar de rechter stapt. ,,We zijn eerst op zoeken gegaan naar boeren die door dit besluit écht in de knel komen", motiveerde Huijbers. ,,De negen casussen die er nu liggen, hebben we goed moeten onderbouwen." Op die manier komen de diverse knelpunten voor verschillende sectoren het beste aan bod, verwacht hij. Die negen boeren wil de ZLTO vooralsnog uit de wind houden.

Stikstof

In de eigen argumentatie richt de ZLTO zich vooral op de discussie rondom stikstof die neerdaalt in natuurgebieden. Die wilde de afgelopen jaren nog amper dalen, ondanks een convenant uit 2009 tussen provincie, boeren en groene partijen. ,,Wij lagen zelf als veehouderij op koers", betoogt Huijbers. ,,Bovendien komt maar twintig procent van de uitstoot vanuit stallen. De provincie voert die milieuwinst als reden aan voor deze maatregelen. Terwijl ze een deel van de stikstofruimte alweer weggeven aan de industrie." Daarbij voert de ZLTO ook nog de discussie aan die onlangs over de stikstofmetingen in Vredepeel ontstond. Een pluimveebedrijf op 150 meter afstand - minder dan volgens de richtlijnen van de eigen richtlijnen van meetinstituut RIVM - zou de resultaten vertekenen.