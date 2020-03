ZLM Tour verplaatst naar 2021

De organisatie maakte op woensdag 25 maar bekend dat de 33ste editie van 2020 naar 2021 verplaatst wordt in verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid in verband met het coronacrisis. Grote evenementen, waarvoor een vergunning nodig is, zijn verboden tot 1 juni. Daar valt de ZLM Tour, een meerdaagse wielerwedstrijd in het zuiden van het land, dus ook onder.

,,Erg jammer dat we ondanks al het harde werken van zowel vrijwilligers, werknemers, partners, leveranciers en etappeplaatsen deze editie niet kunnen doorzetten. Op dit moment zijn er echter belangrijkere zaken en samen met alle betrokken stakeholders gaan we zorgen voor continuïteit van deze Nederlandse meerdaagse koers”, luidt de reactie van Martin de Kok, algemeen manager van organisator Libéma Profcycling.

De ZLM Tour wil volgend seizoen terug naar de oorspronkelijke datum, vlak voor het NK en mikt op 16-20 juni. Vorig jaar was de proloog in Yerseke, was de tweede etappe ook op Zeeuwse grond en ging de ronde daarna via Etten-Leur - Buchten, Buchten - Landgraaf en Eindhoven - Tilburg door de rest van de zuidelijke provincies. Winnaar in 2019 was Mike Teunissen.