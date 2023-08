Liften? In de Kempen kun je nu bij speciale zuilen proberen of iemand je wil meenemen

BERGEIJK - Wie neemt me mee? Dat zullen lifters in de Kempen die straks bij een van de nieuwe liftzuilen staan, zichzelf ongetwijfeld afvragen. Op vier plekken in het gebied kun je nu al de proef op de som nemen.