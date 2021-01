Zij worden geraakt door de avondklok: trimmen terwijl de kinderen op bed liggen? Dát gaat hem niet meer worden

Nog één minuut en dan is het zover op het Centraal Station in Den Bosch. Het lijkt wel Oud en Nieuw. Kijken op de klok net zolang tot de grote wijzer er is. Bij de zes in dit geval, om aan te geven dat het half negen is. Het tijdstip waarop, als het aan het Kabinet ligt, over een paar dagen de avondklok ingaat.