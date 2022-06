Zien hoe de nieuwe Danse Macabre van de Efteling er uit ziet? Eerste tekening uitgelekt

KAATSHEUVEL - ‘Het bouwwerk in volle glorie’. Zo omschrijft pretparksite Looopings de uitgelekte tekening van de buitenkant van Danse Macabre; de nieuwe attractie van de Efteling die het Spookslot gaat vervangen.

Een ruïne van een ronde kerk. Twee verdiepingen. Geen bijzonder goede kwaliteit, maar de sfeer is duidelijk. De fans die teleurgesteld waren dat het Spookslot verdween, zullen tevreden zijn. Danse Macabre ziet er op het eerste gezicht ‘spookachtig’uit. Looopings kreeg de tekening via medewerkers van het pretpark in handen.

,,De Efteling is al sinds 2018 bezig met dit project. De eerste ontwerpen werden in 2020 al gemaakt. Zoveel lagen in de organisatie hebben deze tekening inmiddels al voorbij zien komen. Dan krijg je dit op een gegeven moment", aldus hoofdredacteur Wessel Wit die verklaart hoe de tekening bij hem belandde. Volgens Wit, die vanmiddag deze tekening publiceerde, zijn de eerste reacties op het beeld zeer positief.

Reactie Efteling

En de Efteling zelf? Wat zegt het park hierover? ,,We kunnen niet bevestigen maar ook niet ontkennen dat deze tekening van de nieuwe attractie is. Het zou zomaar kunnen ", aldus woordvoerder Steven van Gils.

Danse Macabre (plus het plein eromheen met winkel en horeca) gaat 25 miljoen euro kosten en moet over twee jaar af zijn. Vorige maand kwam de Efteling zelf met meer nieuws over de nieuwe attractie. Maar meer dan alleen een sfeerimpressie werd er niet getoond.