Ziekenhuizen in Brabant al weken overvol: ‘Versoepelingen demotiveren zorgpersoneel’

Eindelijk weer een Koningsdag in Brabant: wat weet jij nog van de eerdere edities?

22 april Het heeft even geduurd, maar de koninklijke familie brengt eindelijk weer een bezoek aan Brabant tijdens Koningsdag. Komende dinsdag doet de koning Eindhoven aan samen met zijn gezin. Tijdens eerdere Konings- en Koninginnedagen is al vijf keer eerder een bezoek gebracht aan onze provincie. Wat weet jij nog van deze feestelijke edities in Brabantse steden? Doe de quiz!