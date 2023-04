Ziekenhuizen gaan samenwerken om groeiende zorgvraag aan te kunnen; ‘Anna-patiënt opereren in het Catharina en andersom’

Brabantse wegen slibben ook in 2023 traditiege­trouw dicht in de ochtend­spits, en dat komt hierdoor

De Brabantse snelwegen kan je in de ochtendspits maar beter vermijden. Zes van de tien ochtendknelpunten uit een top 10 van de ANWB liggen namelijk in deze provincie en de Bommelerwaard. Terwijl je de avondspits op de Brabantse wegen juist minder hoeft te vrezen. Waar komt die drukte in de ochtend toch vandaan?