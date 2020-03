Ziekenhuis zet tent neer om ‘vloedgolf’ aan nieuwe coronapatiënten op te vangen in Uden

UDEN - Ziekenhuis Bernhoven zet buiten een triagetent neer om de 'vloedgolf’ aan nieuwe coronapatiënten op te vangen. Dat zegt algemeen directeur Geert van den Enden in een video waarin hij zijn zorgen uit over de uitbraak.

De regio Uden/Veghel is één van de zwaarst getroffen gebieden in Brabant, de provincie waar het coronavirus het hardst toeslaat. Dat merkt ziekenhuis Bernhoven, dat bijna alleen maar patiënten met corona binnenkrijgt. ,,Wij zien meer dan we willen zien”, zegt directeur Van den Enden. De tent komt bij de spoedeisende hulp te staan, om de selectie van patiënten ‘snel en professioneel’ te doen.

,,Uden bevindt zich in het epicentrum van de coronacrisis. Dat betekent dat wij als Bernhoven in een heel ernstige situatie terecht zijn gekomen. Het treft ons hard en het vraagt veel van ons. Van onze familie en van ons als collega’s en medewerkers”, zegt de directeur. ,,En als collega’s staan wij iedere dag weer in die brandhaard van het coronavirus. Mensen maken zich zorgen en dat begrijp ik heel goed.”

‘Beelden die we moeilijk kwijtraken’

Van den Enden betuigt zijn steun aan iedereen die met het virus te maken heeft. ,,Doordat wij in dat epicentrum werken zien we ook meer dan wat anderen mensen in het land en om ons heen zien. Dat raakt ons en dat zijn beelden die we maar moeilijk kwijt raken. Dat maakt enorme indruk op ons.”

,,De confrontatie is heel erg groot”, vervolgt hij in de video. ,,Samen staan we aan de frontlinie. Het kost ons heel veel kracht om die klus te klaren. En heel veel flexibiliteit. En heel veel inzet. En samen zijn we sterker en bouwen we een hele professionele crisisorganisatie die voor de mensen in deze regio de zorg kan bieden. We merken ook dat het lastig is om dat thuis uit te leggen. Mensen begrijpen niet goed waar we mee bezig zijn. Snappen niet goed wat wij op ons werk tegenkomen. Dat wat wij zien in zo’n schril contrast staat met wat er buiten beleefd wordt.”

‘Aantallen zullen snel toenemen’

In Bernhoven worden bijna alleen maar coronapatiënten verpleegd op dit moment. De aantallen van de patiënten gaan de komende periode alleen maar toenemen, verwacht de directeur. ,,Ze zullen snel toenemen. Dat betekent dat daar waar het soms nog relatief rustig lijkt op een afdeling, dat de komende periode snel voorbij zal zijn.”

,,Tegelijkertijd hoeven we dat ook niet alleen te doen en zijn de regionale en de nationale overheid ondertussen druk bezig om maatregelen voor te bereiden om ons te helpen op de vloedgolf van patiënten die op ons afkomt. We staan er niet alleen voor. Andere ziekenhuizen helpen met het overnemen van patiënten en we zijn blij dat we dat samen met de collega’s in de regio mogen doen.”

300 procent inzet