Zieke Mizzie werd in 1922 als oorlogskind in Wenen op de trein gezet naar Brabant

Uit De Oude Doos Een glaasje en een sigaretje bij opening van nieuwe apotheek

Het zou nu ondenkbaar zijn: roken tijdens een opening van een zaak. En nog wel een apotheek. In 1978 kon dat, getuige de foto. Apotheek Evers in Helmond betrok een nieuw pand. Ze had tot die tijd in het Huis met de Luts gezeten en was verhuisd naar de Vondellaan. Bij de feestelijke ingebruikname hoorde een glaasje en een sigaretje. Wie herkent zichzelf op deze foto of weet wie er op staat? We horen het graag.