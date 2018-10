Zeven tuintips om de winter door te komen

Kuipplanten die niet tegen vorst kunnen moeten naar binnen. Zet ze in de schuur op een plek waar voldoende daglicht is. Laat je de plant toch buiten staan, zorg dan dat hij droge voeten houdt. Sommige planten kun je tegen de vorst beschermen door de stam in te pakken met jute of rietmatten gevuld met stro of droog blad. Maar is het echt een mediterrane plant, dan gaat hij flinke vorst buiten niet overleven. Let er ook op dat planten in een pot kwetsbaarder zijn dan diezelfde plant in de volle grond. De wortelkluit bevriest in een pot immers eerder dan in de grond. Je beschermt de potplanten door noppenfolie aan de binnenkant van de pot. Maak wel gaten in de bodem, anders kan het water niet weg.