Zeven redenen waarom Schoon Belonen op de klippen loopt

De bedoeling is dat scholen, sportclubs en andere verenigingen geld krijgen voor het opruimen van zwerfafval. Als het project een succes wordt, dan kan het dienen als basis voor een landelijk zwerfafvalplan. Dat moet volgend jaar worden ingevoerd.

Hörchner ziet het er niet van komen. Hij maakt korte metten met Schoon Belonen, in een 51 pagina’s tellende evaluatie die de afvaladvocaat' heeft opgesteld in opdracht van een samenwerkingsverband van milieuorganisaties, Recycling Netwerk, zoals Greenpeace en Milieudefensie.

Dit zijn zeven redenen waarom Hörchner gehakt maakt van Schoon Belonen.

1. Niet te meten

Met geen mogelijkheid valt te meten wat het effect van Schoon Belonen is op de hoeveelheid flesjes en blikjes die in het zwerfafval terechtkomen.

2. Veel te duur

De kosten zijn in bijna geen enkele gemeente precies in kaart gebracht. Waar dat wel is gebeurd, blijkt Schoon Belonen erg duur te zijn. Tussen de vier en vijftien keer duurder dan de invoer van statiegeld op flesjes en blikjes.

3. Vooral scholen en clubs

Het zijn vooral scholen en sportclubs die meedoen aan het project. Dat heeft tot gevolg dat het vooral de directe omgeving van scholen en clubs wordt schoongemaakt. Dat is met pijn en moeite 1 procent van de gemeente.

4. Niet permanent

Het is onwaarschijnlijk dat scholen en verenigingen te porren zijn voor permanente schoonmaakacties.

5. Te volle agenda's

Scholen, clubs en gezinnen kampen al met volle agenda’s. Ze hebben dus weinig zin om ook nog op pad te gaan om andermans afval op te ruimen.

6. Tweede Kamer teleurgesteld

Schoon Belonen voldoet niet aan de eisen die in 2015 door de Tweede Kamer zijn gesteld. Die staan in een brief van de toenmalige staatssecretaris van Milieu, Wilma van Mansveld.

Volledig scherm Kinderen op pad in verband met de actie Schoon Belonen © De Jonge Angeliek

Moerdijk begrijpt het niet

Ook in West-Brabant hebben er gemeenten meegedaan aan Schoon Belonen. Ze zijn niet allemaal even enthousiast. Zo stelt de gemeente Moerdijk vraagtekens bij de conclusie van de stuurgroep die het project begeleid. Deze gemeente zou als een van de beste in Nederland presteren, maar daar begrijpen ze in Moerdijk niets van. Er heeft maar één organisatie aan Schoon Belonen deelgenomen en zwerfvuil is er niet ingezameld, staat in het rapport van Hörchner.

In Bergen op Zoom zijn er ‘gewoon te weinig vrijwilligers voor de hele gemeente’. In Gilze en Rijen gaat het ook maar matig. De gemeente heeft aan Hörchner laten weten dat er sprake is van ‘veel miscommunicatie’ en dat er halve zakken zwerfafval als vol worden aangeboden.

In Oosterhout hebben 35 organisaties meegedaan, maar bij de gemeente leeft het vermoeden dat de helft van het zwerfafval dat is opgehaald helemaal niet van de straat komt. Het zou om huishoudelijk afval gaan.

Geen interesse, niet gestart

Sommige gemeenten zijn intussen weer afgehaakt, anderen zijn zelfs niet eens op gang gekomen. Zo meldt de gemeente Den Bosch: ‘Gesprekken met vijf verenigingen, geen interesse, niet gestart’.

Volledig scherm De Bredase 'afvaladvocaat' Rogier Hörchner © Ramon Mangold/ Pix4Profs Hörchner denkt dat het de moeite waard is om uit te zoeken waarom tachtig procent van de Nederlandse gemeenten al bij voorbaat niets zag in deelname aan het project.

Daar hebben we de

afvaladvocaat weer

Bij Schoon Belonen zijn ze niet zo te spreken over de kritiek die Rogier Hörchner spuit over dat project. Het gaat misschien te ver om hem vooringenomen te noemen, maar woordvoerster Esther Verhoeff benadrukt dat de Bredanaar niet voor niets te boek staat als ‘de afvaladvocaat’. Hij maakt volgens haar deel uit van een ‘politieke discussie en is betrokken bij een grote lobby over statiegeld’.

Op de inhoud van Hörchners evaluatie gaat Verhoeff niet in. Op korte termijn, misschien volgende week al, komt er een andere, onafhankelijk rapport met antwoord op de vraag of Schoon Belonen geslaagd is. ,,Daarin staan onze eigen bevindingen’’, aldus de woordvoerster.

Dat het voornamelijke scholen en clubs zijn die kinderen op pad sturen om de boel op te ruimen, vindt Verhoeff een geslaagd onderdeel van het project. Vooruitlopend op de nog te verschijnen ‘onafhankelijke evaluatie’ zegt ze: ,,Als je kinderen met een prikker door de wijk laat lopen, dan draagt dat in ieder geval iets bij aan hun bewustwording.’’

Volledig scherm Zwerfafval teistert de binnensteden.

Vertragingstactiek o m invoering

statiegeld te voorkomen

Het verwijderen van zwerfafval kost Nederlandse gemeenten elk jaar tussen de 170 en 200 miljoen euro. Vorig jaar is het project Schoon Belonen van start gegaan. Dat wordt betaald uit een fonds ter waarde van 20 miljoen euro, dat wordt beheerd door de stichting Nederland Schoon. Het fonds is gevuld door de verpakkingsindustrie.

In Schoon Belonen werken Natuur & Milieu, de verpakkingsindustrie, het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG samen. Het project moet in 2018 leiden tot de invoering van een 'een landelijk dekkend beloningssysteem voor de inzameling van zwerfafval'.

Milieuadvocaat Rogier Hörchner gelooft daar niets van. Eerder zei hij tegen BN DeStem: ,,Eigenlijk is het bedoeld om de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes te voorkomen. Zelfs de industrie zal dat niet ontkennen."

Het hele onderzoek is volgens Hörchner ‘weinig anders dan een afleidingsmanoeuvre van de industrie, met als doel het invoeren van statiegeld ook voor blikjes en flesjes zo lang mogelijk uit te stellen’.

Zijn tegenstanders vinden dat hij met zijn evaluatie vooruitloopt op een ander ‘onafhankelijk’ onderzoek dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.