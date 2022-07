Zeven kleinkinderen, wie is wie?

Aan het einde van de dag nog even lekker naar het strand van Renesse met z’n allen. En dan is er een moment waarop alles op z’n plek valt. De zon die door de wolken piept, de zilvergloed op het water en kinderen die opgaan in hun eigen wereld.

Deze elementen tezamen maken deze foto volgens de jury tot een absolute weekwinnaar. Van harte gefeliciteerd Vanessa Heijstraten!

De lezers van BN DeStem en de bezoekers van onze site sturen ons dagelijks foto’s die hen een zomers gevoel geven. Dat kan dichtbij huis zijn of wat verder weg. Met of zonder kinderen, met of zonder dieren. Vrolijke foto's of beelden waar je stil van wordt. Alles is welkom.

Hieronder volgt nog een selectie van foto’s die de afgelopen week de krant hebben gehaald:

Volledig scherm PAST MAAR NET - Kees Horrevoets met zijn dochter bovenop een wat krappe glijbaan bij het pannenkoekenhuis in Den Hout. © Kees Horrevoets

Stuur tot 31 augustus je mooiste zomerfoto in. Dat kan door te mailen naar: zomerfoto@bndestem.nl. Wel of niet op reis. Dicht bij huis of toch wat verder weg. Er valt genoeg te ontdekken. De grappigste, mooiste of meest bijzondere foto’s worden op dinsdag en op zaterdag gepubliceerd in het regiokatern van BN DeStem.

Volledig scherm SCHITTERING - Deze prachtige zonnedauw vind je op de Strijbeekse Heide en het is een klein vleesetend plantje. Toch iets minder onschuldig dan het lijkt. © Sjan Maas

De weekwinnaar en een selectie van de inzendingen verschijnt eveneens online. Alle inzenders maken kans op een mooie prijs. De laatste pagina verschijnt begin september. Foto’s in liggend en staand formaat zijn welkom! Wekelijks kiest de redactie een weekwinnaar.

Volledig scherm HOOFD LEEGMAKEN - De Oesterdam is een mooie plek om even het hoofd leeg te maken. De natuur kleurt en zoekt haar weg. © Eric de Regt

an het einde van de zomer kiezen we de foto die ons het meest zomerse gevoel van allemaal gaf. De maker van die foto ontvangt een iPad ter waarde van 350 euro. De winnaars van de acht weekprijzen kunnen gratis bij Smartphoto een fotoboek XL samenstellen ter waarde van 49,95.

Volledig scherm APALCA'S - Desmond Hage houdt stoer drie apalca's aan de lijn. Hij brengt gezellig met zijn oma Letty een bezoekje aan de kinderboerderij in Halsteren. © Letty Hage

Volledig scherm BETOVERD - Mama wilde, zoals in het sprookje, de kikker kussen. ‘Je kunt ut allicht proberen! Het kan dat er straks ineens een prins in de tuin staat...’ © Wessel Vermunt

Volledig scherm ÉÉN BULT - Tijdens zijn verblijf in de woestijn bij Wadi Rum in Jordanië maakte Ernst Steffens bij zonsopkomst een tocht op een dromedaris. © Ernst Steffens