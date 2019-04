Zes jaar na hun droomhuwelijk met Glennis Grace dreigt de cel voor Bossche bruid én bruidegom

DEN BOSCH - Zo ben je het stralend middelpunt op een bruiloft vol glitter en glamour, zo dreig je de gevangenis in te moeten voor het witwassen van crimineel geld. Het overkomt Faysal L. en Grada K., die op 4 mei 2013 in Den Bosch in het huwelijk traden met een spectaculaire bruiloft.

Het was me het feestje wel, op 4 mei 2013 op het bordes van het Bossche stadhuis. Faysal L. en Grada K. gingen trouwen, iedereen mocht het weten. In de lucht trok een vliegtuigje een felicitatiesleep achter zich aan, de naaste familie van bruid en bruidegom werd aangevoerd in zeven witte limousines en een koets met paarden zette het paar en hun twee jonge kinderen af op de Markt.

Daar stonden zich inmiddels vele honderden toeschouwers te vergapen aan het glamourhuwelijk van de twee Bosschenaren. Glennis Grace zong de twee toe op het bordes, ‘s avonds werd het feest voortgezet op Kasteel Heeswijk (met onder meer een spetterende vuurwerkshow).

Bruiloft kostte halve ton

Een halve ton kostte de bruiloft, zo werd dinsdag duidelijk. Dat gebeurde in een geheel andere setting dan toen: de rechtbank van Den Bosch, waar de bruidegom en de bruid van toen gisteren in het verdachtenbankje zaten op verdenking van het witwassen van crimineel geld. Justitie eiste een jaar cel tegen Grada K. en twee jaar (waarvan zes maanden voorwaardelijk) tegen Faysal L. De peperdure bruiloft paste prima bij het luxe leventje dat de twee jarenlang hebben geleid, maakte justitie duidelijk. Volgens de berekeningen van de FIOD gaf het gezinnetje tussen januari 2013 en december 2016 73.000 euro uit aan vakanties en hing er voor 54.000 euro aan kleding in de garderobekasten. In totaal zouden ze in die periode 216.000 euro meer hebben uitgegeven dan op grond van hun bankrekening en belastinggegevens te verantwoorden was.

Gemeente rolde rode loper uit

De foto’s van de markante bruiloft worden inmiddels gebruikt op trainingen en bijeenkomsten die ambtenaren en burgers bewust moeten maken van het risico dat ze meewerken aan het witwassen van crimineel geld. Want de gemeente Den Bosch legde op 4 mei 2013 bijna letterlijk de rode loper uit voor het echtpaar. Vergunningen werden afgegeven, de ambtenaar van de burgerlijke stand zette zijn beste beentje voor, de trouwzaal glom. Nu het gevaar van de ‘ondermijnende criminaliteit’ volop in de schijnwerpers staat, schaamt de gemeente zich met terugwerkende kracht. Amper vijf maanden vóór de sprookjesbruiloft was het gezin uit zijn woning in Den Bosch-West gezet. De rechtbank oordeelde dat het huis was gekocht met zwart geld en Faysal L. zich schuldig had gemaakt aan hypotheekfraude. De rechtbank legde hem twee jaar cel op, in hoger beroep werd het 1,5 maand en een werkstraf.

Het bruidspaar in de koets

Later dat jaar kochten de moeder en stiefvader van Grada K. een woning in de Bossche wijk Maaspoort. Nadat die voor een ton verspijkerd was, mochten Faysal, Grada en hun twee kinderen er gaan wonen. De stiefvader, rijk geworden in de Utrechtse prostitutiewereld, belandde op camping Maaszicht in Kerkdriel. Toen de politie daar op 14 december 2016 binnenviel, werden er nog een paar wapens in zijn chalet gevonden. Hoewel de 72-jarige man ontkende dat ze van hem waren, eiste justitie negen maanden cel tegen hem.

Quote Ik ben alleen laks geweest met de boekhou­ding Verdachte Faisal L.

Justitie heeft ‘aanwijzingen’ dat Faysal L. handelt in drugs, maar te weinig voor een concrete verdenking. Bekend is dat hij en zijn ex-vrouw veel contacten hebben in het criminele milieu. Een vriend van Faysal werd gepakt met cocaïne op zak en bij hemzelf werden ooit 38 amfetaminepillen gevonden. De in het oog springende bruiloft en andere grote uitgaven waren voor de FIOD aanleiding om de handel en wandel van de twee te onderzoeken. Faysal L. stelde gisteren dat hij al zijn geld eerlijk heeft verdiend met de handel in sieraden, horloges en auto’s: ,,Ik ben alleen laks geweest met de boekhouding”. Justitie hechtte weinig waarde aan zijn verhaal. Pas afgelopen vrijdag stuurde L. een ‘kasboekje’ op naar justitie. Volgens de regels veel te laat, maar de FIOD pluisde het tijdens de Paasdagen toch nog uit. De conclusie: volstrekt onvoldoende om het witwasverhaal onderuit te halen.

Het beschoten huis aan de Stapelen in Den Bosch.

Op 20 maart 2017 werd de hoekwoning van Faysal en Grada beschoten. In het holst van de nacht werden de rolluiken van het zwaarbeveiligde huis doorzeefd, maar niemand raakte gewond. Het politie-onderzoek liep al snel vast. ,,Faysal had in die tijd meerdere verhoudingen met getrouwde vrouwen, ik denk dat het uit die hoek komt”, zei Grada K. gisteren in de rechtbank.

Huwelijk ontbonden

Het huwelijk dat zo sprankelend begon, is inmiddels ontbonden. Faysal woont samen met zijn nieuwe, Eindhovense vriendin. ,,Die komt uit een heel ander milieu, haar familie stuurt me de goede kant op”, zo verzekerde hij de rechters. Behalve in de witwaszaak hangen hem nog twee gevangenisstraffen boven het hoofd: eentje voor wapenbezit en eentje voor een vechtpartij op het Stratumseind.