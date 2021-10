Zelfs sterrenchefs kozen voor de friet van Zwerts, bekendste frietduo van Brabant gaat met pensioen

Tilburg zet door: coffee­shops Grass Company moeten dicht

14 oktober TILBURG - De gemeente Tilburg blijft bij haar voornemen om de twee coffeeshops van The Grass Company te sluiten. Burgemeester en wethouders zien nog steeds een gevaar dat The Grass Company haar vergunningen misbruikt voor 'het plegen van strafbare feiten', zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad.